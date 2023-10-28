حملة مُكثفة من الداخلية لضبط السارقين في القاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم السرقات.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية" والأخر "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامهما بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب سحب السيارة بإستخدام سيارة ملك أحدهم " تم ضبط السيارتين " وضبط بحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار–مصوغات ذهبية)وأرشدا عن عملائهما"سيئ النية" (4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية")لإرتكابه واقعة سرقة (3 هواتف محمولة)بأسلوب "التسلق" من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة شبرا ، وبإرشاده تم ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله (مدير محل هواتف محمولة).

ضبط ( عاملان جمع قمامة) بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهما(غطاء بلوعة صرف صحى – باب حديدى لأحد العقارات)وإعترفا بتكوينتشكيل عصابى تخصص فى السرقة من مدخل العقارات بأسلوب "الخلع" وإرتكابهما (واقعتين) سرقة بذات الأسلوب وبيعها لعملائهما ("مالك مخزن وتاجر خردة "سيئى النية") تم ضبطهما وبحوزتهما (ميزان - باب حديد).

ضبط (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول")بدائرة قسم شرطة عابدينوبحوزتهما سلاح أبيض "خنجر" حال قيامهما بسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) من أحد الأشخاصكرهاً عنهحال سيرهبدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.