أسعار السلع الأساسية لاحتياجات المنزل اليوم السبت.. والأرز بـ23 جنيها

أسعار السلع الأساسية.. واصلت أسعار السلع الاساسية خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق والمحال التجارية المصرية، استقرارها على أخر ارتفاعات شهدتها الاسعار منذ أكثر من شهرين، حيث أنها تنوعت ما بين الزيوت والسكر والبقوليات والدقيق وغيرها من السلع التي يحتاجها كل منزل.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار السلع الاساسية اليوم السبت في الاسواق

السلع الاساسية

أسعار السلع الأساسية اليوم السبت عدس بجبة 38 جنيها.

أرز 23 جنيها.

سكر 27 جنيها.

دقيق 21 جنيها.

فول بلدي 36 جنيها.

عدس مستورد 40 جنيها.

فاصوليا بيضاء 48 جنيها.

قمح 22 جنيها.

لوبيا مستوردة 34 جنيها.

لوبيا بلدي 46 جنيها.

فول مستورد 35 جنيها.