سياسي: قرار الأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزة جيد

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزة جيد ولكن ينقصه الإلزام، فكيف يمكن إلزام إسرائيل به؟.

فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرارات:

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير إلزامية أي ليس لها صفة الإلزامية بل تكون مجرد توصيات، على عكس قرارات مجلس الأمن الذي تكون قراراته إلزامية، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن فشل أربع مرات في اتخاذ قرار بشأن أزمة قطاع غزة نتيجة الصراعات الدولية.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة:

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار مهم من الناحية السياسية والدبلوماسية ولكن تبقى المشكلة في إمكانية تطبيقه، حيث يتضمن هدنة إنسانية وفورية ودائمة، تؤدي إلى وقف القتال في غزة وتتضمن إدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأيضًا الاعتراض على تهجير الفلسطينيين، وإدانة كل أنواع العنف التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

مشروع قرار عربي:

وبالأمس، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف فى قطاع غزة، ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية"، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفورى والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولى، وتمكين وتسهيل الوصول الإنسانى للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.