قائمة برشلونة الرسمية لكلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، القائمة الأساسية لكلاسيكوالأرض أمام مباراة ريال مدريد فى المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

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قائمة برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي.

الوسط: جافي، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، مارك جيويو، هيكتور فورت، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.