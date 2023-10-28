حريق عدد من السيارات بطريق الإسكندرية الصحراوي

اندلع حريق بعدد من السيارات، في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي، وتمت السيطرة عليه ويتم الآن حصر المصابين جراء الحادث.

وكان حادث مروري وقع على طريق الإسكندرية الصحراوي الكليو 136 بين عدد من السيارات مما أدى إلى اشتعال النيران بعدد من السيارات، وتوقف حركة السيارات أمام القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة، وجاري فحص ملابسات الحادث وأعداد المصابين.

وبمجرد تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بين عدد من السيارات بطريق الإسكندرية الصحراوي انتقلت سيارات الإسعاف مدعومة بالأوناش وسيارات الاطفاء للعمل على نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

وفى سياق متصل فقد انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمدينة السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا بعد حدود مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 أخرون، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم، وايداع الجثة بالمشرحة لاتخاذ اللازم.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبين أن وقع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا بعد المرور من كمين مدينة السباعية أثناء اتجاه السيارة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان. وأنه أسفر حتى الآن عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.