نقابة ‏المحامين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حصل على تأييد 120 عضوًا من دول العالم، والمقدم من المجموعة العربية بالأمم المتحدة، والذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية التي تجري في قطاع غزة المحتل، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورًا وبدون عوائق.

وتناشد نقابة المحامين المصرية، المجتمع الدولي بسرعة الضغط على الكيان الصهيوني المحتل لتنفيذ هذا القرار، ووقف أعمال القصف والتدمير، وفتح المعابر لتقديم المساعدات بلا قيد ولا شرط، لتجنب تفاقم أوضاع كارثية يعاني منها حاليًا المدنيون والأبرياء بالأراضي الفلسطينية في غزة.

وتعلن نقابة المحامين المصرية، عن استمرار تقديم الدعم والمساندة لشعب فلسطين بكافة السبل حتى تنتهي معاناة هؤلاء الأبرياء، وعودة الخدمة العلاجية حتى تنقشع الغمة ويزول هذا العدوان الغاشم.

عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة.

ولا نامت أعين الجبناء.

نقيب المحامين

أ.عبدالحليم علام

رئيس اتحاد المحامين العرب