السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة ‏المحامين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

 أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حصل على تأييد 120 عضوًا من دول العالم، والمقدم من المجموعة العربية بالأمم المتحدة، والذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية التي تجري في قطاع غزة المحتل، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورًا وبدون عوائق.

 وتناشد نقابة المحامين المصرية، المجتمع الدولي بسرعة الضغط على الكيان الصهيوني المحتل لتنفيذ هذا القرار، ووقف أعمال القصف والتدمير، وفتح المعابر لتقديم المساعدات بلا قيد ولا شرط، لتجنب تفاقم أوضاع كارثية يعاني منها حاليًا المدنيون والأبرياء بالأراضي الفلسطينية في غزة.

 وتعلن نقابة المحامين المصرية، عن استمرار تقديم الدعم والمساندة لشعب فلسطين بكافة السبل حتى تنتهي معاناة هؤلاء الأبرياء، وعودة الخدمة العلاجية حتى تنقشع الغمة ويزول هذا العدوان الغاشم.

 عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة.
 ولا نامت أعين الجبناء.

 نقيب المحامين
 أ.عبدالحليم علام
 رئيس اتحاد المحامين العرب

مواد متعلقة

الري: توافق على إصلاح خط أنابيب الري بالبحر الأحمر وتوسعة كورنيش الإسكندرية

نقابة المحامين المصرية تنعى شهداء المحاماة بقطاع غزة

الري: إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف

نقيب المحامين: نعمل على انضمام الاعضاء إلى منظومة التأمين الصحي

أطباء ينصحون بتخزين خلايا الحبل السري.. اعرف السبب

أزمات دفنتها ذاكرة المصريين بعد طوفان الأقصى

إجراءات وزارة الري لمواجهة موسم الأمطار والسيول

منها سباتس وسافو.. منتجات مصرية أصيلة تعود للحياة بعد حملة المقاطعة
الجريدة الورقية