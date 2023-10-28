تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه من داخل خزينة مكتب

قررت محكمة جنح عابدين ، تأجيل محاكمة عامل لجلسة 7 نوفمبر، بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه من داخل خزينة مكتب كان يعمل به فى السابق، واختمرت فى عقله فكرة سرقته بعد علمه باحتفاظ مالكه بأموال داخل خزينة المكتب.

وكشفت التحقيقات سرقة مبلغ مالى (3,800,000 جنيه) من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة"- ومقيم بعين شمس.

وفى سياق متصل فقد كشفت أجهزة الأمن ملابسات سرقة مبلغ مالي من مصنع بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن حارس المصنع استعان بسائق توك توك، واستولى على مبلغ مالي من الخزينة، وادعى تعرضه للاعتداء على يد شخصين وسرقة الخزينة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم.

بسؤال (الـمُبلغ "مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع - حارس المصنع) قرر الأول باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى ، حيث ورد له اتصال هاتفي من الثانى بقيام شخصان بالتعدى عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح نارى وسرقة محتويات الخزينة ، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل أيد الثانى ذات الأقوال.

بالفحص تبين عدم صحة رواية حارس المصنع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) لعلمه بمكان الاحتفاظ بأموال المصنع داخل الخزينة حيث قاما بارتكاب الواقعة، وكسر باب الخزينة باستخدام صاروخ وانصرف الأخير وبحوزته المبلغ المالى وكاميرات المراقبة المستولى عليها.

أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أيد ذات الاعترافات، كما أرشد عن الصاروخ المستخدم، وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى وتخلصه من الجهازين بإلقائهما بإحدى المصارف المائية بمحيط سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.