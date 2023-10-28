تامر عبدالقادر: جمال شوقي نجح في تحييد قناة الـ "bbc" (فيديو)

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أنه لابد من تحييد قناة الـ " bbc" وهذا الذي حصل من قبل عندما قامت بنقل صورة عن مصر غير صحيحة أثناء العدوان الثلاثي وحقوق الإنسان أيضا.

وتابع "عبدالقادر" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قام وقتها بمحاسبة الـ " bbc" وألزمها بميثاق شرف إعلامي موجود بمصر.

وأضاف أن جمال شوقي كان وقتها وكيل المجلس الأعلى للإعلام ودعا قناة الـ " bbc" وألزمهم بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وبالقانون المصري ونجح في تحييدها، مطالبا المجلس الحالي أن يقوم بهذا الدور مع القنوات التي تذاع في مصر.

وواصل عبدالقادر أن ما تفعله فضائية الـ " bbc" حاليا هو تنفيذ للأجندة الخارجية كما هي دون النظر لأي معايير أخرى.

واستطرد أنّ ما فعلته حركة حماس في السابع من أكتوب رد فعل للاغتيالات والانتهاكات التي تحدث من دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عشرات السنوات الماضية، حيث ينفذ جيش الاحتلال اغتيالات في غزة، معقبا :"الإعلام الغربي لا يقول الحقيقة وعلى الإعلام العربي توضيح كل هذه الحقائق، فمنذ سنة 1947 تتعرض غزة لانتهاكات وفي عام 1978 ظهرت حركة حماس أي بعد 40 سنة من بداية الانتهاكات".

واستطرد أن "الإعلام الغربي صوّر أن ما يحدث من حماس عمليات إرهابية ضد الشعب الإسرائيلي الأعزل وتم تزييف الحقائق بشكل كامل وإقناع الشارع الغربي بأن إسرائيل تدافع عن نفسها وأن ثمة عمليات إرهابية تتم على أرضها وكل هذا الامر عكس الحقائق تماما، كما أن نفس الإعلام لم يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال السنوات الماضية".