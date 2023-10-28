مديرية الصحة تدفع بقافلة مجانية إلى قرية العزب شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العزب التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، اليوم السبت.

ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1101 مواطن في 6 تخصصات طبية بواقع " 377 حالة باطنة، 234 حالة طب أطفال، 346 حالة رمد، 33 حالة جراحة، 66 حالة أمراض نساء وتوليد، 45 حالة تنظيم الأسرة " فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 54 حالة.

أورد المحافظ، أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. ‏‪

ندوة توعوية:

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرها 40 مواطنًا.