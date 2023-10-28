عمومية اتحاد السلاح توافق على تعديل بعض بنود اللائحة وتعتمد جدول الأعمال

عقدت صباح اليوم السبت الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري للسلاح بقاعة مبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي، والتي شهدت التصديق بالإجماع على تعديل بعض البنود للائحة الأساسية للاتحاد وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة.

كما عقد أيضًا اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد نهاية اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بساعتين، وتم اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل في المرحلة المقبلة وتقرير مراقب الحسابات، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2023/2024، وتقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال عام 2022/2023.

وشهدت الجمعية العمومية اليوم حضور عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ، واستاذ طارق الحسيني نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد: ياسمين جاد، وميرفت حسنين، واماني البحيري، ومدحت شكري، وأحمد نبيل.

كما حضر أحمد عاطف مندوبًا من وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد العليم وأحمد سعيد مندوبي اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد الاجتماعيين حضور 9 أعضاء من إجمالي 12 هيئة يحق لهم التواجد في الجمعية العمومية، وتواجدت أندية الصيد والشمس والمعادي والجزيرة والمؤسسة الرياضية العسكرية ومدينة نصر والسلاح المصري والسلاح السكندري فيما تغيبت أندية سبورتنج والنجوم وطنطا.

وتوجه عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بالشكر لجميع الحضور في الجمعية العمومية اليوم، وللأندية ولكل من يساهم في نشر لعبة السلاح في مختلف أنحاء الجمهورية وحث الجميع على مواصلة الانتصارات والنجاحات خلال الفترة القادمة.

وقال :"أشكر وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على الدعم المستمر للاتحاد وهناك خطة لتحقيق نجاحات في أولمبياد باريس 2024 خاصةً بعد الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وهدف المجلس خلال الفترة القادمة إسعاد الشعب المصري.