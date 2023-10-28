أهل مصر.. فاعليات ثاني أيام ملتقى أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد



تستمر اليوم السبت فعاليات الأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية، فى ثانى أيامه ضمن مشروع أهل مصر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، وبرئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والمنعقد في محافظة بورسعيد الباسلة، وبحضور المخرج المسرحي أحمد السيد المشرف العام، ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى.



فاعليات اليوم تبدأ بزيارة ميدانية ثقافية إلى أحد معالم معالم مدينة بورسعيد ، جبال الملح.



وجبال الملح من المعالم السياحية بمدينة بورفؤاد اذ اصبحت وجهة للسياحة الداخلية، حيث الطبيعة الساحرة، وسحر الجبال التى تشبه جبال الجليد فمن يرى جبال الملح

وتم إنشاء جبال الملح في بورسعيد

بجبال الملاحات ببورفؤاد عام 1856 فى عهد الاحتلال الفرنسي في البداية، ثم بعد تأميم قناة السويس عام 1954 ام تطويرها، وتبلغ مساحتها 6 ملايين و822 ألف متر مربع.

ثم يقوم المشاركون فى الملتقى بزيارة منزل الرئيس محمد انور السادات فى بور فؤاد بالمدينة الباسلة.



ثم يشهد قصر ثقافة بورسعيد مساءً اليوم استكمال فعاليات الورش الثقافية والفنية والحرفية والإبداعية، منها ورشة تعليمية لكتابة السيناريو يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة تعليمية لكتابة وإلقاء الشعر يقدمها الشاعر محمود الحلواني ، وورش الفنون التشكيلية منها ورشة الرسم بالموسيقى ويقدمها الفنان وائل عوض، ثم ورشة تصوير بالموبيل والفوتوشوب. ويقدمها محمد إسماعيل، أحمد فتحى.

أما ورش الحرف اليدوية والتراثية فتواصل ورشة تعليم المصنوعات الجلدية أعمالها وتقدمها إيمان مجدى، وورشة إعادة تدوير خامات البيئة وتقدمها نجوى عبد العزيز، وورشة تعليم الأركت الخشبي، يقدمها حسنى إبراهيم، ثم وتعليم الشنط بالشبك تقديم نجلاء شحاته، أما ورشة تعليم الشنط بالخرز فتقدمها مني عبد الوهاب، وورشة الخيامية من تقديم عماد عاشور.

وتواصل ورشة مسرح بشرى تحت عنوان "اعرف بلدك"، للمخرج محمد الدسوقى اعمالها ، ورشة مسرح العرائس والأراجوز للفنان ناصر عبد التواب وورشة موسيقى لماهر کمال.







مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.