إدارة الوقت ولقاء نادي العلوم ضمن فعاليات فرع ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر أكتوبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك نفذ قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم ورشة اليوم الواحد بعنوان '' طرق علمية لإدارة الوقت''، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، ناقش خلالها محمد محمود صالح، مدرب تنمية بشرية، أهداف إدارة الوقت، وأنه لابد من تحديد نقاط عدة للوصول إلى الهدف الواضح، وهي التخطيط، التنظيم، الترتيب، التنفيذ، المتابعة، كما أشار إلى كيفية استثمار الوقت من خلال وضوح الهدف، ووضوح الخطة، والتنظيم، والاستماع الجيد، أو الإنصات، والترتيب من حيث الأهمية، وفى ختام الورشة تم تقسيم الطالبات إلى أربع مجموعات، واستعرضت كل مجموعة كيفية استثمار الوقت، ومعوقات ذلك.

استمرار لقاءات نادي العلوم بالمدارس ضمن أنشطة فرع ثقافة الفيوم:

من جانب آخر، تجدد لقاء نادي العلوم التابع لقسم المواهب، بالتعاون مع بيت ثقافة أطسا، بمدرسة دفنو التجريبية لغات، ناقشت خلاله مروة مجدي أستاذة مادة العلوم ومدربة النادي، أهمية المياه، وكيفية الحفاظ عليها بطرق عديدة في حياتنا اليومية، وأشارت إلى مدى تأثر النباتات بالمياه، ومدى صالحية التربة للزراعة، فإذا كانت المياه مالحة فهى تؤدى إلى تملح التربة، مما يجعلها غير صالحة لمعظم النباتات، إلى جانب إجراء تجارب عملية مع الطلاب.

ونظمت مكتبة الشواشنة التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان ''مشاركة المرأة في الانتخابات''، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تحدثت فيها الرائدة الريفية كريمة حسين، مع رواد الوحدة الصحية من السيدات، حول أهمية دور المرأة في المشاركة في الانتخابات، فالمرأة لديها الحق القانوني والإنساني للمشاركة في اختيار من يمثلها.

وضمن الفعاليات الثقافية للفرع أطلقت مكتبة الطفل والشباب بطامية، الموسم الثالث من المسابقة الثقافية ''العباقرة"، بين مدارس المرحلة الثانوية بطامية بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، وأسفرت المسابقة عن صعود أربع مدارس وهي، مدرسة دار السلام الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد موسى عوض، ومدرسة الشهيد أيمن عوض، ومدرسة سرسنا الثانوية، وتضمنت أسئلة في مجالات متنوعة، سواء أدب، تاريخ، جغرافيا، معلومات عامة، علوم، فنون وغيرها.