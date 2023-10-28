أزهر سوهاج يعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة التعاقدات والمخازن

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «مدير إدارة التعاقدات والمخازن بمنطقة البحر الأحمر، من بين العاملين بمنطقة سوهاج الأزهرية ومعاهدها، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 26/10/2023م، لمدة خمسة عشر يومًا.





وقال فضيلة الدكتور أحمد حمادي، إن شروط شغل الوظيفة كما يلي:-

1. الحصول على مؤهل عال مناسب.

2. أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي الدرجة الأولى ضمن المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية – التمويل والمحاسبة.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

5. ألا تقل درجة تقارير الكفاية في آخر عامين عن ممتاز.

6. اجتياز الاختبارات المقررة.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة، التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لمدة خمسة عشر يومًا.

وفي سياق متصل كان فضيلة الدكتور أحمد حمادي،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، قد استقبل أول أمس الخميس، بمكتبه بديوان عام المنطقة السيدة أماندا جابريل، ممثلة المجلس الثقافي البريطاني، خلال زيارتها التفقدية لعدد من المعاهد الأزهرية بمحافظة سوهاج.

وأوضحت " جابريل" لرئيس المنطقة أن النتائج التى لمستها في مستوى الطلاب والطالبات مبهرة مؤكدة أن تناقل أثر التدريب كان فعالًا بصورة واضحة، وقدمت وأسرة العمل من توجيه اللغة الإنجليزية والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج بمعاهد سوهاج الأزهرية الشكر لرئيس المنطقة على دعمه الدائم وتذليله العقبات التي تواجه فريق العمل مما أدى الى الوصول إلى هذه النتائج الملموسة.

كانت ممثلة المجلس الثقافي البريطاني يرافقها الأستاذ محمد علوان، المشرف على تنفيذ برنامج اللغة الإنجليزية (TEA)، والأستاذة سماح عبدالرازق، مدربة البرنامج، قد تفقدت معاهد مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي للبنين والفتيات ورياض الأطفال، قدم تلاميذ رياض الأطفال عرضًا ترحيبيًا بها ثم توجهت بعدها للمرحلة الثانوية واستمعت الى شرح المعلمين والمعلمات داخل الفصول، وفي ختام الزيارة أبدت سعادتها البالغة بمستوى المعلمين والطلاب.