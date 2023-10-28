قطار روسي ينهي حياة "ستيني" حال عبوره شريط السكة الحديد بالبلينا

توفي حارس خاص في العقد السادس من العمر يقيم بناحية الإصلاح دائرة مركز البلينا صدمه قطار روسي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي برديس والبلينا وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من قسم شرطة النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام قطار روسي بالمدعو "أحمد . ب . ا . ج" 60 سنة حارس خاص ومقيم بناحية الإصلاح / دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه ما بين محطتي برديس والبلينا "غير مقرر توقفه بهما" مما أدى إلـي وفاته .

تم نقله لمشرحة مستشفي البلينا المركزى وبسؤال شقيقه "محمود . ب . ا . ج" 58 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفي الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .