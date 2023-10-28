السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

زراعة 85 شجرة مثمرة وزينة بدائري المنيا

زراعة الأشجار بالمنيا
زراعة الأشجار بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا  لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

 بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه ، قال هشام فايز رئيس المركز ، انه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

 

حيث تم  زراعة 85 شجرة مثمرة وزينه بالطريق الدائري، كما تم قص الحشائش وتهذيب الأشجار، وري حديقة ميدان الشهيد، وميدان السلام ، كما تم ري الأشجار بطريق القاهرة - أسوان ، ودهان جذوع الأشجار بطريق القاهرة - أسوان الزراعي وبدائري مدينة مطاي .

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