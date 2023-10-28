زراعة 85 شجرة مثمرة وزينة بدائري المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه ، قال هشام فايز رئيس المركز ، انه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

حيث تم زراعة 85 شجرة مثمرة وزينه بالطريق الدائري، كما تم قص الحشائش وتهذيب الأشجار، وري حديقة ميدان الشهيد، وميدان السلام ، كما تم ري الأشجار بطريق القاهرة - أسوان ، ودهان جذوع الأشجار بطريق القاهرة - أسوان الزراعي وبدائري مدينة مطاي .