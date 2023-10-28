السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم .. مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة صن دوانز بالدوري الأفريقي

كولر
كولر

يتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي  ومحمد الشناوي كابتن القلعة الحمراء اليوم عن مباراة صن داونز أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي.

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ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الثانية ظهرا بملعب لوفتوس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز في الثالثة عصر غد، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة.
 فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

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