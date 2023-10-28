وفاة طالب صعقه التيار الكهربائي في سوهاج

استقبل مستشفى المنشأة المركزي طالب في السابعة عشرة من عمره يقيم بناحية القنطرة التابعة لقرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بكي جلابية لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة من المكواة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشأة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رمضان . ح . ا . ح" 17 سنة طالب ومقيم بناحية نجع القنطرة التابع لقرية روافع العيساوية / دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال عمه "حسن . ا . ح . ع" 56 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بكي جلبابه لامست يده سلك كهرباء عاري بالمكواه مما أدى لصعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية أدت إلي توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت التحريات ذلك .

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.