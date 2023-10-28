موعد مباراة الشباب وأبها في دوري روشن ..والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مواجهة مهمة اليوم مساء السبت أمام نظيره فريق أبها في إطار منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة الشباب وأبها في دوري روشن

تقام مباراة الشباب وأبها في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الشباب وأبها في دوري روشن

تذاع أحداث مباراة الشباب وأبها في الجولة الحادية عشر بشكل حصري عبر قناة “SSC EXTRA 1 HD ” وذلك بتعليق عبدالعزيز الزيد وحماد العنزي.

ترتيب الشباب وأبها قبل مباراة اليوم

يحتل الشباب المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة ، فيما يأتي أبها في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.