ارتفاع عدد ضحايا حادث النوبارية إلى 32 قتيلا

إرتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالنوبارية إلي 32متوفي ، وجاري الآن التعرف علي بيانات العديد من الضحايا بعد تفحم الجثث، وختفاء معالمها.

كانت البحيرة قد شهدت حادثا مأساويا بالطريق الصحراوي دائرة قسم النوبارية ، راح ضحيتة عشرات الضحايا والمصابين، عقب احتراق عدد كبير من السيارات.

تم إخطار مدير أمن البحيرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وأسفرت الواقعة عن مصرع 28شخص وإصابة 59آخرين، تم الددفع بالعشرات من سيارات الإسعاف ، لنقل المصابين إلي المستشفي والضحايا إلي المشرحة، انتظارا لقرار النيابة بتسليمها إلي أهليتها.

وانتقل فريق من النيابة إلي مكان الواقعة لمعاينة تفاصيل الحادث ومعرفة أسبابه.

وبعد قليل تنشر (بوابة الوفد) أسماء الضحايا والمصابين.