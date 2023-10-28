مصرع وإصابة 4 في إنقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى صباح اليوم السبت، بطريق العاشر من رمضان جنيفة تجاه السويس، بدائرة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق العاشر من رمضان جنيفة تجاه السويس، بدائرة مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.