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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثلاثي هجومي بقيادة رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء اليوم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يواجه الفريق الكروي بنادي النصر السعودي نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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يلتقي النصر مع نظيره الفيحاء على استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر المتوقع اليوم 

في حراسة المرمى: نواف العقيدي
في خط الدفاع: سلطان الغنام ، إيمريك لابورت ،عبدالإله العمري ، محمد قاسم
في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، عبدالمجيد الصليهم ، أوتافيو مونتيرو
في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ، كريستيانو رونالدو ، ساديو ماني

والجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر ، فيما يأتي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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