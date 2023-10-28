مصرع 28 شخص وإصابة 59 آخرين في حادث بالنوبارية

شهدت البحيرة منذ قليل حادثا مأساويا بالطريق الصحراوي دائرة قسم النوبارية ، راح ضحيتة 28 متوفي و59مصابا ،عقب إحتراق عدد كبير من السيارات ، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث

أسفرت الواقعة عن مصرع 28 شخص وإصابة 59آخرين، تم الددفع بالعشرات من سيارات الإسعاف ، لنقل المصابين إلي المستشفي والضحايا إلي المشرحة ، إنتظارا لقرار النيابة بتسليمها إلي أهليتها

وإنتقل فريق من النيابة إلي مكان الواقعة لمعاينة تفاصيل الحادث ومعرفة أسبابة

بعد قليل تنشر (بوابة الوفد) أسماء الضحايا والمصابين