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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع 28 شخص وإصابة 59 آخرين في حادث بالنوبارية

احتراق السيارات
احتراق السيارات

شهدت البحيرة منذ قليل حادثا مأساويا بالطريق الصحراوي دائرة قسم النوبارية ، راح ضحيتة 28 متوفي و59مصابا ،عقب إحتراق عدد كبير من السيارات ، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث 

أسفرت الواقعة عن مصرع 28 شخص وإصابة 59آخرين، تم الددفع بالعشرات من سيارات الإسعاف ، لنقل المصابين إلي المستشفي والضحايا إلي المشرحة ، إنتظارا لقرار النيابة بتسليمها إلي أهليتها  

وإنتقل فريق من النيابة إلي مكان الواقعة لمعاينة تفاصيل الحادث ومعرفة أسبابة

بعد قليل تنشر (بوابة الوفد) أسماء الضحايا والمصابين 

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