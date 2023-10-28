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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يواجه ريال مدريد بحثًا عن فرض هيمنته في كلاسيكو الأرض الإسباني الليلة

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

تترقب عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، إنطلاق صافرة ديربي الكرة الإسبانية، بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

 

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وتطالب جماهير برشلونة فريقها بفرض أسلوبه وطريقة اللعب داخل المستطيل الاخضر أمام نظيره ريال مدريد، فى موقعة كلاسيكو الدوري الإسباني الليلة.

ويلعب تشافي مدرب برشلونة، كلاسيكو اليوم، بمفاجأت فى التشكيلة الأساسية أمام ريال مدريد بعد الإصابات التي يعاني منها لاعبيه، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وتأمل الجماهير الكتالونية من تشافي فى احداث طفرة تغييرات تكتيكية وفنية تؤدى الى فرض الهيمنة الكاملة للبارسا بديربي الأرض الليلة ومن ثم حصد نقاط المباراة الثلاثة.

وتقام مباراة برشلونة و ريال مدريد لأول مرة على ملعب لويس كومبانيس معقل البارسا، بسب أعمال التجديد التي تقام في ملعبه الرئيسي كامب نو.
ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء اليوم، السبت 28 أكتوبر 2023، والتي يستضيفها ملعب "مونتجويك الأولمبي".

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