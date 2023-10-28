السيسي يشهد فيلمًا تسجيليا بعنوان صنايعية مصر (شاهد)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

يذكر أن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، أعلن مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلا: “نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي”.

شركات القطاع الخاص والصناعة المصرية

أضاف “السويدي” أننا مقدرين وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي، تشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

الوقوف دقيقة حداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.