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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام برينتفورد الليلة

تشيلسي
تشيلسي

يستضيف فريق تشيلسي اليوم السبت نظيره برينتفورد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ستاد ستامفورد بريدچ معقل البلوز.

 

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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام برينتفورد الليلة

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: جوستو - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كاسيديو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: جاكسون - كول بالمير - رحيم سترلينج

 

موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وبرينتفورد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مبارة تشيلسي وبرينتفورد عبر قناة beIN Sports 1.

 

 

ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي قبل صدام اليوم

يرغب تشيلسي في استغلال الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وعودة الانتصارات بعد التعادل مع آرسنال في الجولة الماضية.

ويحتل نادي تشيلسي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 9 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

بينما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 9 مباريات بواقع انتصارين و4 تعادلات و3 هزائم.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة العاشرة

1 توتنهام، 23 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 21 نقطة.

3 آرسنال، 21 نقطة.

4 ليفربول، 20 نقطة.

5 أستون فيلا، 19 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

7 برايتون، 16 نقطة

8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9 وست هام، 14 نقطة.

10 تشيلسي، 12 نقطة.

11 كريستال بالاس، 12 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 11 نقطة.

13 فولهام، 11 نقطة.

14 برينتفورد، 10 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16 إيفرتون، 7 نقاط.

17 لوتون تاون، 5 نقاط.

18 بيرنلي، 4 نقاط.

19 بورنموث، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.

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