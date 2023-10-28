إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت اخطارا من قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، بانه إستقبل 6 اشخاص مصابين تراوحت إصاباتهم بين كدمات وكسور، وتبين ان جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وإنقلبت بهم بطريق الفيوم – القاهرة بعد البوابات الهيكلية، بإتجاه الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر..

وفى حادث سابق لقي مواطن بالفيوم مصرعه واصيب 7 اخرين فى حادث تصادم تروسيكل ودراجة بخارية تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مستشفي الفيوم العام قد إستقبل جثة لمواطن تم إيداعها بمشرحة المستشفي، كما إستقبل قسم الاستقبال والطواري 6 مصابين بإصابات مختلفة، تراوحت بين كدمات وكسور، وتبين أنهم أصيبوا في حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية بطريق قرية بيهمو، ونقلتهم سيارات الإسعاف الي المستشفي، وتم إزالة آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما لقي مواطن بالفيوم مصرعه، صعقا بالكهرباء بقرية دمشقيين ، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة قد تلقت اخطارا من مستشفي الفيوم العام بان قسم الاستقبال والطوارئ إستقبل جثة المواطن باسم م ج 28 سنة، وتبين أنه أصيب بصعق كهرباء بمنزله بقرية دمشقين، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، ونقلته سيارة الإسعاف الي مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.