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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| خريطة سقوط الامطار في مصر

سقوط امطار
سقوط امطار

أوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن البلاد تشهد سقوط للامطار تكون متوسطة تصل إلى رعدية على سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء تصل إلى حد السيول، وتمتد لتكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الصعيد وخليج السويس وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى حتى الخميس المقبل.

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أجواء حارة على معظم أنحاء البلاد 

وأضافت الهيئة، أن هناك أجواء حارة على معظم الانحاء نهارًا بسبب تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر الذي يجلب معه كتلة هوائية حارة ورطبة وبالتالي تكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة وتصل إلى حد الضباب خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

الطقس السائد مائل للحرارة 

وأضافت الهيئة، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الشبورة المائية الكثيفة 

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرًا للرمال والاتربة عل ىبعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي: 

القاهرة العظمى 31 والصغرى 22

طنطا العظمى 30 والصغرى 21

كفرالشيخ العظمي 30 والصغرى21

المنصورة العظمى 30 والصغرى 21

شبين الكوم العظمى 31 والصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 24

دمياط العظمى 29 والصغرى 21

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