ندوة للملكية الفكرية لنال للقانون بالتعاون مع نقابة محامي القاهرة الجديدة

في إطار توجيهات الرئيس لتطوير الاقتصاد الرقمية.. ندوة للملكية الفكرية بالتعاون مع نقابة محامي القاهرة الجديدة

أقامت نال أكاديمي للقانون يوم الخميس 27 من شهر يوليو اولى ندوات الملكية الفكرية، في إطار حملتها للتعريف بأهمية الملكية الفكرية كمجال جديد للمحامين في ضوء تطور الاقتصاد الرقمي في مصر، وافتتح الندوة معالي نقيب محامي القاهرة الجديدة المستشار احمد السيد مهنا، ملخصا اهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر ودوليا ودور المحامي في هذا المجال. كما تناولت الندوة التعريف بالملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية بما فيها العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والأصناف النباتية والأسرار التجارية ، كما تناولت شروط الحماية والحقوق الممنوحة لكل منهم.

كما تم مناقشة الطبيعة الدولية للملكية الفكرية من حيث اتفاقيات التصنيف و اتفاقيات معايير الحماية والتخصصات الرئيسية في مجال الملكيه الفكرية للمحامين، وتتضمن الحصول على الحماية وتسجيل الحقوق أو إثباتها، إنفاذ الحقوق ووقف اعتداء الغير، والتقاضي في مجال الملكية الفكرية، وصياغة عقود ترخيص الملكية الفكرية مثل عقود الفرانشايز ونقل التكنولوجيا.

وفي النهاية وجه الشكر لمعالي نقيب محامي القاهرة الجديدة سفيرا للملكية الفكرية، وتم تسليم شهادات الحضور من قبل نقابة القاهرة الجديدة وأكاديمية نال للقانون

وقد أدارت الندوة دكتور نرمين العلي الحاصلة على جائزة أفضل محامي في مجال الملكية الفكرية في مصر من قبل 500 legal منذ عام 2015، وموءلفة كتاب الراسمال الفكري الذي نشر في نيويورك عام ٢٠٠١، واحد رموز التغيير في مجال الفكرية المعلنين من قبل الوايبو المنظمة الدولية للملكية الفكرية في عام ٢٠٢٣. وهي محامية متخصصة في مجال الملكية الفكرية ومستشار استراتيجي للملكية الفكرية لكبرى الشركات منذ عام ٢٠٠٣.