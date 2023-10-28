تعرف علي أسعار الطيور بأسواق البحيرة

تجولت بوابة الوفد داخل بعض أسواق الطيور بأسواق قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت الموافق 28أكتوبر 2023 ،والتي شهدت إرتفاعا جديدا في أسعار بعض الطيور، بقيمة تتراوح مابين جنيهان إلي 4جنيهات في الكيلو الواحد ، حيث

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 72 إلي 75جنيها للكيلو ،و تراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و68جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي100جنيها.

للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو .

وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .