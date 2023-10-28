أمطار رعدية على محافظات الجمهورية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت، تشهد البلاد أمطارًا متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 31 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 29 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 34 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 34 الصغرى 18

جنوب الصعيد:- العظمى 39 الصغرى 24

ويسود البلاد طقسًا مائلًا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



