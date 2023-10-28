جافي يحدد أخطر ثنائي في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

حدد جافي لاعب وسط نادي برشلونة، أخطر ثنائي في ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو المنتظرة بين الفريقين.

ويعود جافي إلى تشكيل برشلونة الأساسي بعد غيابه عن مباراة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

وأشاد جافي بثنائي ريال مدريد بيلينجهام وتشواميني قائلا “لقد عرفت بيلينجهام بالفعل منذ الفترة التي قضاها في دورتموند، وهو يظهر مستواه الآن في مدريد، لكن لديهم العديد من اللاعبين الآخرين المتكاملين ولا أريد التركيز على لاعب واحد”.

وأضاف “أنا أحب تشواميني كلاعب، يبدو وكأنه لاعب كرة قدم كبير، أنا حقًا أحبه كلاعب”.

يبحث ريال مدريد عن الفوز لمواصل الصحوة المحلية وتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإسباني، حيث يرغب الداهية الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مديد في الابتعاد عن البارسا في عدد النقاط، حيث يأتي خلف الملكي بنقطة واحدة.

في المقابل، يسعى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، لتحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة على لقب الليجا، والذي يعد بطلها خلال النسخة الماضية 2022/2023.

تنطلق مواجهة برشلونة أمام نظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب برشلونة البديل للكامب نو.

جيرونا يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، فيما يحل ريال مدريد في الوصافة ب25، ولديه لقاء مع صاحب المركز الثالث برشلونة برصيد 24 نقطة، وأتلتيكو مدريد رابع الترتيب ب 22 نقطة.