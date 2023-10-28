انتشار امني مكثف علي شوارع وميادين مركز ومدينة الزرقا بدمياط

انتشرت كمائن شرطة مركز ومدينة الزرقا بدمياط فى معظم الأماكن الحيوية لاستعاده القبضة الأمنية

ورصدت الوفد التواجد المكثف للشرطة بشوارع وميادين مدينة الزرقا والقري التابعة للمركز

حيث قام الرائد حمزة شوقي رئيس مباحث المركز بناء علي توجيهات اللواء محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بتكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين ومنع كافة أشكال الصور الاجرامية والخارجين عن االقانون حرصا علي امن وسلامة المواطنين وعليه واصلت رجال مباحث الزرقا برئاسة الرائد حمزةشوقي ومعاونوه النقباءاحمدفتحي ونور صبري والقوة المرافقة عمليات تفتيش السيارات والتفتيش الذاتى والكشف عن تحقيق الشخصية والبحث عن الهاربين من تنفيذ الاحكام وحائزي الاسلحة غير المرخصة إضافة إلى المهمات التقليدية فى البحث عن الممنوعات والمخدرات وجميع أنواع المخالفات المخالفة للقانون

وفي ذات السياق تمكن رجال المباحث من انهاء مجزرة بالاسلحة البيضاء بين اصحاب مقاهي بشارع البحر بمدينةالزرقا وتمكنوا من القبض علي عناصر البلطجة والشغب وفرض السيطرة