عصام عبده يخطف الأضواء مع بورتو السويس

خطف عصام عبده المدير الفني لفريق بورتو السويس، الأضواء بعدما قاد فريقه للفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 1-0 على ملعبه وفي عقر داره بالجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

ونجح عصام عبده في إعادة ترتيب أوراق بورتو السويس مع توليه المهمة خلال بداية الموسم الحالي.

واستطاع عبده بناء فريق من العناصر الشابة مع قلة الإمكانيات المادية في نادي بورتو السويس.

وسبق أن عمل عصام عبده في منصب المدرب العام لمنتخب الناشئين مواليد 2006 بجانب العمل كمدرب عام لفريق مصر المقاصة.

وتعاقد نادي بورتو السويس مع عصام عبده المدرب السابق لمنتخب مصر مواليد 2006 للقيادة الفنية للفريق هذا الموسم الذي يخوض منافسات دورى القسم الثانى.

ويضم القسم الثاني 20 فريقاً هى:

غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود والسكة الحديد، وادي دجلة، القناة، بتروجت، لافيينا، بترول أسيوط، النصر للتعدين، مصر المقاصة، طنطا، جمهورية شبين، أبوقير للأسمدة، دكرنس، مكادي، راية كفر الدوار والنجوم، بروكسي، المصرية للاتصالات.