هل تنقذ Starlink الأرواح في غزة

مع قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية وقطع الإنترنت وإمدادات الوقود عن غزة، يناشد الفلسطينيون إيلون ماسك للوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

الأزمة الإنسانية في غزة



يخضع قطاع غزة، الذي يسكنه حوالي مليوني فلسطيني، لحصار إسرائيلي وحشي منذ عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس على القطاع. ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على حركة الأشخاص والبضائع داخل وخارج غزة، مما خلق أزمة إنسانية تفاقمت بسبب ثلاث حروب في الأعوام 2008-2009، و2014، و2021.

اندلعت الجولة الأخيرة من العنف في 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوماً مفاجئاً غير مسبوق على إسرائيل باستخدام مئات الصواريخ، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة مئات آخرين. وردت إسرائيل بحملة قصف ضخمة وحصار كامل على غزة، فاستهدفت البنية التحتية العسكرية لحماس، ولكنها دمرت أيضا منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات والمكاتب الإعلامية.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 243 شخصا، من بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل، في غزة منذ بدء الأعمال القتالية. وقالت إسرائيل إنها قتلت 225 مسلحا على الأقل خلال القتال. أصيب أكثر من 1,900 شخص وشرد عشرات الآلاف بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أحياء بأكملها وتركت الكثيرين بدون ماء أو كهرباء أو إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

دور ستارلينك في أوكرانيا



في فبراير 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا ودمرت نظام الاتصالات الخاص بها، لعبت محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX دورًا مهمًا في استعادة الوصول إلى الإنترنت لملايين الأوكرانيين الذين كانوا معزولين عن العالم. Starlink عبارة عن كوكبة إنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية تهدف إلى تغطية الكوكب بنطاق عريض عالي السرعة ويمكن أن توفر الاتصال لمليارات الأشخاص الذين ما زالوا يفتقرون إلى الوصول الموثوق إلى الإنترنت.

تستخدم Starlink الأقمار الصناعية التي تعمل في مدار أرضي منخفض - بارتفاع 340 ميلًا تقريبًا، في حالة SpaceX - لتوفير تغطية مستمرة، مما يسمح بسرعات تحميل وتنزيل أسرع بكثير من الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التقليدية. كان لدى Starlink حوالي 145000 مستخدم في 25 دولة اعتبارًا من يناير 2022. وقد أطلقت SpaceX بالفعل حوالي 2000 قمر صناعي من Starlink وتهدف إلى إطلاق آلاف أخرى لمواصلة تغطية الكوكب بالاتصال بالإنترنت.

أعلن إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، في 26 فبراير، أنه قام بتنشيط خدمة الإنترنت Starlink في أوكرانيا حيث عانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي وفجوات في خدمة الإنترنت بسبب الغزو الروسي. ووعد " ماسك " أيضًا في ذلك الوقت بأن المزيد "في الطريق". وصل الدعم من SpaceX بعد أن قام نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، وهو أيضًا وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، بتغريد نداء إلى " ماسك " خلال عطلة نهاية الأسبوع: "بينما تحاول استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! " بينما تهبط صواريخكم بنجاح من الفضاء – الصواريخ الروسية تهاجم المدنيين الأوكرانيين! نطلب منكم تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة الروس العقلاء للوقوف”.

نداء إلى إيلون ماسك من غزة



في 27 أكتوبر، بينما كثفت إسرائيل عملياتها البرية وغاراتها الجوية في غزة، وقطعت إمدادات الإنترنت والوقود عن القطاع المحاصر، وجه الفلسطينيون نداءً مماثلاً إلى ماسك من أجل خدمة الإنترنت ستارلينك. ونشر وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة، الذي قُتلت عائلته في غارة جوية إسرائيلية في 25 أكتوبر، رسالة فيديو على تويتر، قال فيها: "نحن لسنا بخير، هناك أشلاء في كل مكان، والصواريخ تضرب الجميع في غزة". غزة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. مطالبة إيلون ماسك بفتح الإنترنت في غزة الآن، مثلما فعل في أوكرانيا”.

وقد ردد العديد من الفلسطينيين الآخرين ومؤيديهم رسالة الدحدوح على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين استخدموا هاشتاج #Starlink4Gaza لحث ماسك على التدخل وتوفير الوصول إلى الإنترنت لغزة. وجادلوا بأن ستارلينك يمكن أن ينقذ الأرواح من خلال السماح للناس بالتواصل مع عائلاتهم، والوصول إلى المعلومات الحيوية، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وطلب المساعدة الدولية.

ومع ذلك، على عكس أوكرانيا، حيث استجاب ماسك بسرعة وإيجابية لطلب فيدوروف، لم يكن هناك أي رد رسمي من ماسك أو سبيس إكس فيما يتعلق بالوضع في غزة اعتبارًا من 28 أكتوبر. وتكهن بعض المحللين بأن ماسك قد يواجه عقبات سياسية وقانونية في توفير خدمة ستارلينك إلى غزة، نظرا لسيطرة إسرائيل على مجالها الجوي وحدودها، فضلا عن العقوبات الأمريكية على حماس باعتبارها منظمة إرهابية. اقترح آخرون أن " ماسك " قد يكون مترددًا في المشاركة في صراع مثير للجدل وحساس للغاية، خاصة بعد أن واجه ردود فعل عنيفة من بعض المسؤولين والناشطين الأوكرانيين بسبب تصريحاته بشأن روسيا وأوكرانيا.

مستقبل Starlink والوصول إلى الإنترنت



بينما يشهد العالم المأساة التي تتكشف في غزة، تصبح مسألة الوصول إلى الإنترنت كحق من حقوق الإنسان أكثر إلحاحًا وأهمية من أي وقت مضى. ستارلينك، باعتبارها تقنية ثورية تعد بربط غير المتصلين، لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من الناس الذين يعانون من الحرب والقمع والفقر والعزلة. ومع ذلك، تواجه Starlink أيضًا تحديات وقيود، مثل العقبات التنظيمية والتوترات الجيوسياسية والمعضلات الأخلاقية والمخاوف البيئية.

في النهاية، ستارلينك ليس حلاً سحريًا يمكنه حل جميع مشاكل العالم، كما أنه ليس أداة محايدة يمكن استخدامها دون عواقب. ستارلينك هو انعكاس لرؤية وقيم مبتكرها، إيلون ماسك، الذي تم الإشادة به وانتقاده بسبب مشاريعه الطموحة والمثيرة للجدل. تعد Starlink أيضًا نتاجًا لقوة ومصالح أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والشركات والعملاء والمنافسين. ولذلك فإن ستارلينك هي ظاهرة معقدة ومتنازع عليها وتتطلب فحصًا دقيقًا ونقديًا من قبل جميع أولئك الذين يهتمون بمستقبل البشرية والكوكب.