عروض فنية وورش حكي بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر أكتوبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقد قسم المواهب لقاء نادي أدب الطفل، بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، أدار اللقاء الشاعر محمد ربيع مدرب النادي، استعرض خلاله بعض كتابات الأعضاء الموهوبين في مجال الشعر وكتابة القصة، ثم قام بمناقشة هذه الأعمال، وأضاف لهم بعض الملاحظات من أجل الوصول إلي مستوي أفضل، وأعمال متكاملة الإبداع، بينما شهدت مكتبة الطفل والشباب ببيت ثقافة طامية عرض فيلم الممر، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر، الفيلم بطولة أحمد عز، هند صبري، إخراج وتأليف شريف عرفة.

ونظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي ترفيهي، بمشاركة مدرسة العزب الرسمية لغات، تضمن اليوم الثقافي مسابقات ترفيهية خاصة برياض الأطفال وورش فنية للرسم وورش حكي، نفذتها انتصار فتحي، وعبير ناجي أمناء مكتبة الطفل، وتحت عنوان '' سلوكيات فى المنزل''، تم عرض صور للأطفال، يختار من بينها السلوكيات الصحيحة، ويرفض الخاطئة لتعليم الأطفال أفضل السلوكيات التي يجب اتباعها في المنزل، إلى جانب ورشة حكى، أدارتها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، كما قدم عرض مسرح عرائس حول أهمية النظافة، نفذته هناء حسن وعبير ناجى، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة تلوين، واكتشاف مواهب الأطفال.

"دور المواطن في الانتخابات".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، عقدت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان '' دور المواطن فى الانتخابات''، ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، بمركز شباب سيلا، أوضح خلالها خالد عنتر، أن أهمية المشاركة في الانتخابات تكمن في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، والصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين، إذا أقيمت الانتخابات وفقاً للشروط والمعايير التي يحددها القانون والدستور.

وأضاف ''عنتر'' أن المشاركة في الانتخابات تعد واجباً وطنياً، وتأكيدا على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، لذا فإن المشاركة الإنتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأفضل له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة.