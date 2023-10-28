تعليق سون بعد تصدر توتنهام للدوري الإنجليزي

علق الجناح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب نادي توتنهام، على تصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد التغلب على كريستال بالاس.

فاز فريق توتنهام على نظيره كريستال بالاس بهدفين لهدف، مساء اليوم الجمعة، على استاد سيلهرست بارك معقل الأخير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال سون لشبكة سكاي سبورتس عقب نهاية المباراة: “لا أفكر في اللقب على الإطلاق، أنا من ذوي الخبرة لذا لا أستطيع أن أقول إننا سنفوز بالدوري”.

ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة ويليه مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

وأضاف " أريد فقط البقاء على الأرض والتواضع لأن الوقت مبكر في الموسم. نريد فقط الحصول على ثلاث نقاط في كل مباراة وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم. نحن نعمل بجد، دعونا نرى، ماذا سيحدث".

وعن منافسته هاري كين على الحذاء الذهبي: "ليس حقًا، هاري في مستوى آخر مني. عندما ترى الدوري الألماني هو دوري صعب آخر وهو يتفوق عليه تمامًا، لذلك أنا سعيد جدًا من أجله".

وأتم الدولي الكوري: "أنا أستمتع بكل لحظة، اللاعبون يعملون بجد للفوز بهذه المباريات. أنا سعيد جدًا لوجودي هناك ومساعدة الفريق".