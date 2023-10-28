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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرارالأمم المتحدة لحماية المدنيين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة  قرار حماية المدنيين والتمسك  بالالتزامات القانونية والإنسانية.

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: "طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين"

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بيلا حديد تتلقى تهديدات بالقتل بسبب تضامنها مع فلسطين

 تأكيد العالم رفضه للعدوان على شعبنا 


وأضافت الرئاسة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته  قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها  أن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني تأكيد العالم رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة


وقال  مندوب مصر بـ الأمم المتحدة  حديثه خلال كلمة مصر في الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة :  "إننا اخترنا الخيار الأصعب؛ لتكريس عملنا وجهدنا في عمل واضح من الجمعية العامة، بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم؛ حتى لا نكون شيطانًا أخرس، سكت عن الحق، بحسب المثل العربي البليغ، في وقت تصمت فيه العديد من الأصوات عن قول الحق للأسف الشديد".

وأضاف "مصر تشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وتدعو إلى حماية المدنيين، إذ أننا ندعو إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرًا إلى أنه: "لا لاستهداف المدنيين، ولا للإرهاب، ولا لقصف المستشفيات، ولا للحصار، ولا للتهجير".

وأكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: "طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين، سياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى أنّ الحرمان من المساعدات الإنسانية؛ هو حكم بالموت على أهل غزة في ظل هذه الظروف، كما أنّ أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني؛ تتعين مجابهتها بالحزم والتأكيد على رفضنا القاطع لها".

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