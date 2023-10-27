لقاح كورونا يسبب سكتة دماغية في هذه الحالة..الغذاء والدواء تحذر من كارثة

حذر مسؤولو الصحة، من إن لقاح كورونا قد قد يكون مرتبطًا بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند إعطائه مع جرعة عالية من لقاح الأنفلونزا، حسبما أفادت دراسة حديثة أجرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

مخاطر تلقي لقاح كورونا مع لقاح الأنفلونزا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد ينبع الخطر الذي لا يزال ضئيلًا، من لقاح الأنفلونزا وحده ولا علاقة له على الإطلاق بلقاحات كوورنا، حيث كشف التحليل على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما وعانوا من المضاعفات ، ولكن ذكروا أن ذلك حدث مع لقاحات كورونا ثنائية التكافؤ.

مخاطر تلقي لقاح كورونا مع لقاح الأنفلونزا

وهناك ما يقرب من ثلاث سكتات دماغية أو أعراض شبيهة بالسكتة الدماغية تسمى الهجمات الإقفارية العابرة لكل 100 جرعة معطاة.

وكان معدل الوفيات من كورونا في عام 2022، من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما 1,224 لكل 100,000 ، حيث يقول خبراء الصحة إن التطعيم لا يزال يفوق المخاطر الصغيرة، ما يعني وجود ارتباط محتمل بالسكتات الدماغية وكبار السن بعد الحصول على مزيج من اللقاحات الموسمية.

وفي الوقت نفسه، أشار تحليل منفصل إلى زيادة طفيفة في حدوث النوبات بعد لقاحات كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات.

وعلى الرغم من أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، ما يعني أنهما لا يمكن أن يظهرا علاقة سببية بين اللقاحيين، إلا أن العديد من العلماء أكدوا استجابة الجسم الالتهابية والتحسسية للقاحات إلى خلق تأثير للتغيرات الفسيولوجية التي تؤدي إلى السكتة الدماغية، في حين أثبتت الدراسات أنه بعد فترة من تلقي لقاح كورونا، تعرض البعض لإرتفاع ضغط الدم ، مما يعني أن القلب كان يعمل أكثر من اللازم، ولذا يزداد فرص الإصابة النوبات القلبية.

وبمرور الوقت ، يتسبب الإجهاد في تلف البطانة الداخلية للأوعية الدموية وتضييق الشرايين، مما يزيد من الإصابة بالجلطات، ولكن ارتفاع ضغط الدم بعد التطعيم عادة ما يكون مؤقتًا ، في حين أن درجة الضغط على الشرايين التي تؤدي إلى السكتة الدماغية تتراكم بشكل تدريجي.

وهناك خطر من أن يتسبب اللقاح في استجابة مناعية قوية وغير طبيعية تنقلب على نفسها وتسبب التهابا شديدا ، مما يؤثر على تدفق الدم الطبيعي إلى الدماغ.

ووجد تحليل إضافي للعلاقة بين لقاحات السكتة الدماغية والإنفلونزا وحدها بين أكثر من 6.9 مليون من كبار السن أن اللقاح زاد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو 9%، وهو ارتفاع صغير ولكنه كبير، تلك النتيجة التي اقترحت للباحثين أنه ربما كان لقاح الإنفلونزا وحده هو الذي كان يقود خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وكان الارتباط أوضح لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا، ولا ينطبق إلا على لقاحات كوفيد المعززة ثنائية التكافؤ من شركتي فايزر وموديرنا .