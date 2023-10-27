جوجل دفعت 26 مليار دولار للحصول على حالة محرك البحث الافتراضي

شهد نائب الرئيس برابهاكار راجافان يوم الجمعة أن شركة جوجل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 بغرض الحفاظ على حالة محرك البحث الافتراضي والحصول على حركة المرور، حسبما ذكرت بلومبرج. ومن المحتمل أن حصة الأسد من هذا المبلغ ذهبت إلى شركة Apple، التي أمطرتها بمبالغ باهظة لسنوات عديدة لكي تظل خيار البحث الافتراضي على أجهزة iPhone وiPad وMac.

وقال راجافان، الذي كان يدلي بشهادته كجزء من دعوى مكافحة الاحتكار المستمرة التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، إن إعلانات بحث Google حققت إيرادات بقيمة 146.4 مليار دولار في عام 2021، مما يضع مبلغ 26 مليار دولار الذي دفعته مقابل الوضع الافتراضي في منظوره الصحيح. وأوضح المسؤول التنفيذي أن الحالة الافتراضية كانت الجزء الأكثر تكلفة مما يدفعه للحصول على حركة المرور.

ولم يذكر راجافان مقدار الـ 26.3 مليار دولار التي ذهبت إلى شركة آبل. لكن CNBC تشير إلى أن تقديرًا من شركة إدارة الثروات الخاصة بيرنشتاين أشار إلى أن جوجل قد تدفع لشركة أبل ما يصل إلى 19 مليار دولار هذا العام مقابل الامتياز الافتراضي.

وكشفت شريحة عُرضت في المحكمة أن جوجل جلبت في عام 2014، 47 مليار دولار من إيرادات البحث بينما دفعت 7.1 مليار دولار للحالة الافتراضية. شهد راغافان أن إجمالي مدفوعات محرك البحث الافتراضي لشركة جوجل تضاعف أربع مرات تقريبًا في الفترة من 2014 إلى 2021، في حين تضاعفت إيرادات إعلانات البحث (تقريبًا) ثلاث مرات.

واعترضت جوجل على نشر هذه الأرقام، معتبرة أن ذلك سيضر بقدرتها على التفاوض على العقود المستقبلية. لكن القاضي أميت ميهتا، المشرف على القضية، اختلف مع هذا الرأي.