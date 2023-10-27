سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة علي حريق في مصنع منسوجات بميدان الحلمية مجاور لجراج سيارات، وبالتحديد أمام محطة مترو الحلمية التابعة لمحافظة القاهرة، مما أسفر عن اشتعال 4 سيارات كانت متوقفة بالجراج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ للسيطرة على الحريق.

السيطرة علي حريق حريق وجراج سيارات بميدان الحلمية

البداية كانت بتلقي إدارة الحماية المدنية بالقاهرة ، بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل مخزن خشب بساحة جراج سيارات بميدان الحلمية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدفوعة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده إلى المناطق المجاورة وجار السيطرة على الحريق.

بتهمة قتل شاب فى مشاجرة .. إحالة عامل للمحاكمة أمام للجنايات

كما احالت نيابة دار السلام بالقاهرة ، عامل للمحاكمة أمام للجنايات، بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ، حيث كشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دارالسلام

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول “أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر” ، وطرف ثانى (شخصين)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.