بتهمة إنهاء حياة شاب فى مشاجرة .. إحالة عامل للمحاكمة أمام للجنايات

احالت نيابة دار السلام بالقاهرة، عامل للمحاكمة أمام للجنايات، بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ، حيث كشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دارالسلام.

بتهمة قتل شاب فى مشاجرة .. إحالة عامل للمحاكمة أمام للجنايات

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول “أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر” ، وطرف ثانى (شخصين)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانوا في زفة لفرح .. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية في المنيا

كما تعرض 4 أشخاص للاصابة علي الطريق الزراعي مصر-أسوان السريع، منذ قليل، بمركز ملوي، بمحافظة المنيا، إثر انقلاب سيارة ملاكي أثناء وجودها خلف زفة أحد الأفراح، حيث اصطدمت بعمود الإنارة وانقلبت داخل ترعة الإبراهيمية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بعد اصطدامها بعمود الانارة بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الأسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة مما أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بعمود الإنارة بجانب الطريق ما أدى إلى انقلابها داخل ترعة الإبراهيمية، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.