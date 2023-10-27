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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باتشيكو يمنح لاعبي بيراميدز راحة بعد الفوز على المصري البورسعيدي

باتشيكو
باتشيكو

منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، لاعبيه، راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز.

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ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على أهلي جدة

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد برج العرب في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليستمر الفريق في صدارة جدول الترتيب برصيد ١٣ نقطة.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، تحضيرا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري

يأتي بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري العام المصري برصيد 13 نقاط، بعدما لعب 5 مباريات.

بينما يحل فيوتشر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، عقب خوضه 4 مباريات، بينما يحل المصري البورسعيدي في المركز الثالث ب 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات.
4_ الزمالك، 8 نقاط، 5 مباريات.
5- زد 8 نقاط من 4 مباريات.
6- إنبي 7 نقاط من 5 مباريات.
7- سموحة 7 نقاط من 4 مباريات.

8- الأهلي 6 نقاط من 2 مباريات.
9- بلدية المحلة 5 نقاط من 4 مباريات.
10- الاتحاد السكندري 5 نقاط من 4 مباريات. 
11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 3 مباريات.
12- طلائع الجيش 4 نقاط من 4 مباريات.
13- فاركو 4 نقاط من 4 مباريات.
14- الإسماعيلي 3 نقاط من 4 مباريات.
15- الداخلية 3 نقاط من 4 مباريات.
16- الجونة نقطتين من 3 مباريات.
17- المقاولون العرب نقطتين من 4 مباريات.

18- البنك الأهلي بدون نقاط من 4 مباريات.

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