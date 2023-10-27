أهل مصر.. لميس الشرنوبي تطلق فعاليات ورش ملتقى أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد

أطلقت لاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية، مساء اليوم، فعاليات الورش الفنية والأدبية والحرفية للأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، وبرئاسة عمرو البسيوني، والمنعقد بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك في حضور المخرج المسرحي أحمد السيد، عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، ومشرفي الأطفال وعدد من مدربي الورش.

والقت المشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية، كلمة أعلنت فيها انطلاق فعاليات الورش قبل أن يُعزف السلام الوطني والوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء العروبة فى فلسطين.

ونقلت الشرنوبي تحيات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للمشاركين فى ملتقى أهل مصر للأطفال .

واضافت: ان شاء الله سيكون أسبوعاً مميزاً نشهد فيه الكثير من الفعاليات التى نستفيد منها جميعاً.

ثم قامت جيهان سعفان المنسق العام للمشروع بتوزيع الورش وإعلان اسماء المشاركين فيها.

بعدها قدم الشاعر محمد عبدالقادر أحد أبطال حرب أكتوبر تجربته فى حرب العزة والكرامة اكتوبر 1973، قبل أن يُرحب بالمشاركين في الملتقى في بورسعيد.

وقدم محمد عبدالقادر، صاحب الاربعة وسبعين سنة، جزءاً من حكايات محمد، كاشفاً عن نبذة تاريخية عن المدينة الباسلة بورسعيد المناضلة والمحاربة ضد الاستعمار.

ثم انطلقت فعاليات الورش الثقافية والفنية، منها ورشة تعليمية لكتابة السيناريو يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة تعليمية لكتابة وإلقاء الشعر يقدمها الشاعر محمود الحلواني ، وورش الفنون التشكيلية منها ورشة الرسم بالموسيقى ويقدمها الفنان وائل عوض، ثم ورشة تصوير بالموبيل والفوتوشوب. ويقدمها محمد إسماعيل، أحمد فتحى.

أما ورش الحرف اليدوية والتراثية فتبدأ بورشة تعليم المصنوعات الجلدية وتقدمها إيمان مجدى، ثم

ورشة إعادة تدوير خامات البيئة وتقدمها نجوى عبد العزيز، ثم ورشة تعليم الأركت الخشبي، يقدمها حسنى إبراهيم، ثم ورشة تعليم الشنط بالشبك تقديم نجلاء شحاته، أما ورشة تعليم الشنط بالخرز فتقدمها مني عبد الوهاب، وورشة الخيامية من تقديم عماد عاشور.

وعن ورش الأداء، فيتم تقديم ورشة مسرح بشرى تحت عنوان "اعرف بلدك"، للمخرج محمد الدسوقى، وورشة موسيقى، ورشة مسرح العرائس والأراجوز للفنان ناصر عبد التواب وورشة الموسيقى للفنان ماهر کمال.





مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ومن المقرر انطلاق الورش الفنية والأدبية للأطفال مساء اليوم بقصر ثقافة بورسعيد.