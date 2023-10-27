X يقدم فئة Premium+ خالية من الإعلانات مقابل 16 دولارًا شهريًا

تضيف X مستويين جديدين إلى عرض الاشتراك الخاص بها، المعروف سابقًا باسم Twitter Blue. تضيف الشركة فئة "Premium+" جديدة بقيمة 16 دولارًا شهريًا، والتي تزيل الإعلانات في الجداول الزمنية التالية للمستخدمين والجداول الزمنية "من أجلك"، بالإضافة إلى علامة الاختيار الزرقاء والامتيازات الأخرى الموجودة للمشتركين. يضيف X أيضًا طبقة "أساسية" جديدة منخفضة التكلفة تكلف 3 دولارات شهريًا.

تأتي خطط الاشتراك الجديدة مع استمرار تراجع الأعمال الإعلانية لشركة X، واعتماد الشركة بشكل متزايد على إيرادات الاشتراكات. كما بدأ X مؤخرًا في اختبار برنامج يتطلب من جميع المستخدمين الجدد في بعض البلدان دفع دولار واحد سنويًا لنشر التغريدات والرد عليها.



بالإضافة إلى إزالة الإعلانات من الجدول الزمني للمستخدمين، قال X في تغريدة إن المشتركين في Premium+ سيحصلون على تعزيز خوارزمي أكبر في الردود مقارنة بالمشتركين الذين يدفعون مقابل المستوى المميز الأرخص. تجدر الإشارة إلى أنه يبدو أن كلا المستويين الجديدين متاحان فقط عبر الويب، على الأقل في الوقت الحالي، وهو ما يهدف على الأرجح إلى مساعدة الشركة على تجنب الرسوم الإضافية المرتبطة بمتاجر تطبيقات Apple وGoogle.

يبدو أن المستوى الأساسي بقيمة 3 دولارات عبارة عن مجموعة محدودة من الميزات مقارنةً بـ Premium وPremium+، ولا يتضمن على وجه الخصوص علامة الاختيار الزرقاء أو مشاركة الإيرادات. وبدلاً من ذلك، فهو يوفر إضافات مثل تحرير التغريدات والمشاركات الأطول والقدرة على تنزيل مقاطع الفيديو. كما أنه يوفر "تعزيزًا صغيرًا للرد" ورسائل مباشرة مشفرة.

وتأتي المستويات الجديدة وسط تقارير جديدة حول خطط Elon Musk الطموحة لـ X، بعد عام واحد من استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي. يقال إن ماسك، الذي تحدث كثيرًا عن رغبته في إنشاء "تطبيق لكل شيء"، يريد تحدي YouTube وLinkedIn بشكل مباشر، وفقًا لتقرير جديد في بلومبرج. خططه الدقيقة ليست واضحة بعد، لكن الشركة قامت مؤخرًا بإثارة ميزات جديدة لبث الفيديو ونشر الوظائف على X.

يمكن أيضًا أن يرتبط تقديم خدمات اشتراك إضافية بخطط Musk لتقديم الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية. (لاحظ " ماسك " أن الحصول على معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدمين يعد خطوة أولى أساسية). "في الأشهر المقبلة، سنضيف اتصالات شاملة وقدرة على إدارة عالمك المالي بأكمله،" غرد " ماسك " في يوليو، ووفقًا لتقارير The Verge، أخبر ماسك الموظفين هذا الأسبوع أنه يريد أن يتمكن X من استبدال الحسابات المصرفية بالكامل بحلول نهاية عام 2024.