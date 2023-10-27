الاهلي يقلص الفارق أمام الهلال في كلاسيكو السعودية

قلص الأهلي الفارق أمام الهلال لتصبح النتيجة هدفين لهدف في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف الأهلي لاعبه آلان ماكسيمان في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة.

وكان سافيتش وميتروفيتش قد سجلت ثنائية الهلال في الشوط الأول.

بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: الشهراني – البليهي – كوليبالي – سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز – سافيتش - ميشيل

الهجوم: مالكوم – سالم – ميتروفيتش

بينما بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: العمار - إيبانيز - عبدالباسط - علي مجرشي

الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - ماكسيمان - جابري فيجا - رياض محرز

الهجوم: روبيرتو فيرمينو

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السيعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط منافسه اليوم الأهلي والذي يحتل المركز الرابع بدوري روشن برصيد 22 نقطة.

وكان الزعيم قد حقق فوزا صعبا على نظيره فريق الخليج بهدف نظيففي الجولة الماضية من الدوري السعودي، في المقابل انتصر الراقي، على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابقة.