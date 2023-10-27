إيقاف سيارات الأجرة الآلية في كاليفورنيا

أعلنت شركة Cruise عن إيقاف جميع عملياتها ذاتية القيادة مؤقتًا، حسبما أعلنت الشركة على LinkedIn وX. وأوضحت شركة القيادة الذاتية المدعومة من جنرال موتورز أنها تستغرق وقتًا لفحص "عملياتها وأنظمتها وأدواتها" وأنها "سوف تفكر في كيفية [ ] يمكن أن تعمل بشكل أفضل بطريقة تكسب ثقة الجمهور." تم تسليط الضوء على كروز مؤخرًا بعد أن علقت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا (DMV) تصاريحها لتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الولاية بسبب العديد من المشكلات المتعلقة بالسلامة. كما علقت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا الترخيص الذي يمنح كروز الحق في فرض رسوم على الركاب مقابل ركوب سيارات الأجرة الآلية.



وقعت إحدى أحدث الحوادث المتعلقة بمركبة كروز في أوائل شهر أكتوبر عندما صدمت سيارة أخرى امرأة وألقيت أمام إحدى سيارات الشركة ذاتية القيادة. توقف التاكسي الآلي الخاص بكروز فوق ساقها وقام بتثبيتها تحتها حتى وصل المستجيبون الأوائل وتمكنوا من إخراجها. قامت DMV بتعليق تصاريح الشركة بعد بضعة أسابيع.

كما لاحظت CNBC، تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من قول ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، إن شركة صناعة السيارات ستدعم توسع كروز من خلال "السلامة" باعتبارها "عامل البوابة". يقول TechCrunch أنه يأتي أيضًا بعد يوم واحد فقط من اجتماع شامل، حيث أخبر الرئيس التنفيذي كايل فوجت موظفيه أن كروز لم يوقف عملياته مؤقتًا خارج كاليفورنيا. تجدر الإشارة إلى أن الشركة لديها أساطيل بدون سائق في فينيكس وأوستن وهيوستن ودالاس وميامي أيضًا.

ولم توضح الشركة ما يستلزمه فحص أدواتها وأنظمتها وكيف تنوي بالضبط "إعادة بناء ثقة الجمهور". في الوقت الحالي، لن تقوم شركة Cruise إلا بنشر مركبات ذاتية القيادة مع سائقين خلف عجلة القيادة.