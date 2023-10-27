ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 24 بـ 2971 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 27 أكتوبر، وصعد الجرام بنحو 90 جنيها ، ليسجل عيار 21 مستوى 2600 جنيه، متأثرا بارتفاع الأوقية ببورصة الذهب العالمية بعد انخفاض مقياس التضخم بالولايات المتحدة وتراجع ثقة المستهلك.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية، وصعدت الأوقية ببورصة الذهب، عند مستوى 2004 دولار، بعد أن استهلت التداول عند 1984دولار، وانخفضت في بداية اليوم عند 1976 دولار.

وافتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات اليوم عند مستوى 2535 جنيها، وتراجع خلال التعاملات عند مستوى 2510 جنيهات، ثم قفز خلال التعاملات المسائية عند 2600 جنيه.

و مازالت أسعار الذهب العالمية وبالسوق المحلية تشهد تذبذب وعدم استقرار في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، واستمرار الاعتداء على أهالي غزة من قبل قوات الاحتلال.



آخر تحديث لأسعار الذهب بمصر، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 10%.

سعر الذهب الان



سجل عيار 24 نحو 2971 جنيهًا.

سجل عيار 21 سعر 2600 جنيه.

سجل عيار 18 نحو 2228 جنيها.

وسجل عيار 14 نحو 1733 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20800 جنيه.