أقيمت ورشة رسم وتلوين عن انتصارات أكتوبر المجيدة في قصر ثقافة الطفل بالخارجة، وذلك ضمن خطة الأنشطة التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. تعد هذه الورشة جزءًا من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بتاريخ مصر والاحتفال بمناسباتها الوطنية.

تم تنفيذ هذه الورشة في إطار البرنامج الثقافي في اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتحت إشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد. قامت مديرة قصر ثقافة الطفل بالخارجة، سماح مسعود، بتنظيم وتنسيق الورشة بأقصى درجات الدقة والمهنية.

تم توفير جميع المواد اللازمة للورشة، بما في ذلك الألوان والأقلام والورق والفرش واللوحات. كما تمت توجيه الأطفال بواسطة المدربة المتخصصة منال سيد في تقنيات الرسم والتلوين المختلفة.

استمرت الورشة لمدة يومين وشهدت مشاركة واسعة من الأطفال الذين ابدعوا في رسم وتلوين صور تعبيرية عن انتصارات أكتوبر المجيدة. تعكس هذه الأعمال الفنية رؤية الطفل لتاريخ بلاده وفخره بمنجزاتها.

تمت هذه الورشة في إطار الجهود الرامية لنشر الوعي الوطني والثقافي بين الأطفال، وتشجيعهم على الابتكار والتعبير الفني. تعتبر مشاركة الأطفال في الأنشطة الثقافية هامة لتطوير مهاراتهم الفنية وتعزيز إبداعهم.

يهدف قصر ثقافة الطفل بالخارجة، من خلال مثل هذه الورش، إلى تعزيز الفن والثقافة في حياة الأطفال وتشكيل جيل متحمس وملهم. يعتبر توفير مثل هذه الأنشطة الثقافية للأطفال فرصة قيمة لتعلم المهارات الفنية وتحفيز الابداع والتعبير الذاتي.

من المهم استمرار تنظيم ورش مشابهة في المستقبل، حيث تعتبر فرصة لتطوير مواهب الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية. يجب أن يستمر دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة لمثل هذه الأنشطة التربوية والثقافية للأطفال، وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من القصور والمراكز الثقافية المنتشرة في مختلف أنحاء مصر.

ورشة رسم وتلوين في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

ورشة رسم وتلوين في قصر ثقافة الطفل بالخارجة