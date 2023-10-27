الهلال يتقدم على الأهلي بثنائية في الشوط الأول من الكلاسيكو السعودي

أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بثنائية دون رد في مباراة الكلاسيكو السعودي الجارية بين الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في قمة منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل هدف التقدم للهلال نجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ليمنح الزعيم التقدم مبكرًا في اللقاء على الراقي، وفي الدقيقة 37 تمكن النجم الصربي ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني للزعيم.

وشهد الشوط الأول جانب كبير من القوة والندية كما تمكن حارس الأهلي إدوارد ميندي من التصدي لركلة جزاء ببراعة سددها متروفيتش.

بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: الشهراني – البليهي – كوليبالي – سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز – سافيتش - ميشيل

الهجوم: مالكوم – سالم – ميتروفيتش

بينما بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: العمار - إيبانيز - عبدالباسط - علي مجرشي

الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - ماكسيمان - جابري فيجا - رياض محرز

الهجوم: روبيرتو فيرمينو

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السيعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط منافسه اليوم الأهلي والذي يحتل المركز الرابع بدوري روشن برصيد 22 نقطة.

وكان الزعيم قد حقق فوزا صعبا على نظيره فريق الخليج بهدف نظيففي الجولة الماضية من الدوري السعودي، في المقابل انتصر الراقي، على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابقة.