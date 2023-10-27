الزمالك يفوز على وراق الحضر ويونيون في دوري البراعم 2012 و2013

حقق فريق الزمالك مواليد 2012، الفوز على وراق الحضر بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي من المجموعة الأولي لدوري براعم الجيزة.

أحرز الأهداف الباشا عادل ثلاثة أهداف، احمد حجازي ويوسف عادل و عبدالرحمن صبحي بواقع هدف لكل منهم.

ويقود فريق 2012 أحمد عبدالله مديرا فنيا، أيمن علي حسن و عبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، رمضان عابدين مدرب حراس مرمى، عبدالرحمن حسين إداريا، هشام رسلان تأهيل وإصابات.

في المقابل فاز فريق الزمالك مواليد 2013 على يونيون بنتيجة 15 هدفا دون مقابل، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولي لدوري براعم الجيزة .

أحرز أهداف الزمالك: آدم عصام و مصطفى مرزوق محمود رضا "بلية" و محمد ياسر "ميسي" و مالك البطل بواقع هدفين لكل منهم، ممدوح محمد و مالك السيد و يحيى أمير و أدهم ضياء و آدم محمد إبراهيم بتسجيل هدف لكل منهم .

ويقود فريق الزمالك 2013 : محمود ياسين مديرا فنيا، محمد كولا، سعيد قطة مدربين مساعدين، شريف فوزي مدربا لحراس المرمى، محمود أبو طالب تأهيل وإصابات، أحمد حمدى إداريا.